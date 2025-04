Transizione energetica, Pichetto Fratin: "Stop al carbone, ma centrali in stand-by"

"Confermo la cessazione della produzione di elettricità dal carbone in Italia, come è già stato nel 2024. Ma lo smantellamento delle centrali è un altro discorso". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a margine del Forum Confcommercio a Villa Miani a Roma.

Le precauzioni - "Io credo che dobbiamo tenere in stand-by le nostre centrali a carbone senza produzione. Il quadro geopolitico è ancora tale che nessuno è in grado di garantirci che il gas non arrivi a 70 euro al megawattora, o che ci sia qualche disfunzione nei gasdotti che ci riforniscono. Le centrali a carbone in questo momento le teniamo ferme perché non è conveniente farle produrre. Ma se si dovessero verificare queste condizioni, avremmo la valvola di riserva".

USA in controtendenza - Nemmeno due settimane fa, Donald Trump aveva firmato un ordine esecutivo alla Casa Bianca per espandere l'estrazione e l'uso del carbone negli Stati Uniti, dopo aver fatto marcia indietro sulla transizione green di Joe Biden. Il presidente ha concesso una deroga a 47 compagnie che operano miniere di carbone e ha ordinato al segretario per l'energia di salvare dalla chiusura una centrale a carbone in Arizona. Il tycoon ha cantato le lodi del "carbone pulito e bello" e ha affermato che il suo provvedimento ridurrà le normative sul carbone, accelererà le licenze per la sua estrazione nei terreni federali e fornirà garanzie legali per impedire alle future amministrazioni di invertire la rotta.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.