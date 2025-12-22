Energia: consumi elettrici in crescita a novembre (+1,7%), boom del fotovoltaico

A novembre il fabbisogno di energia elettrica in Italia ha raggiunto 25,5 miliardi di kWh, in aumento dell’1,7% su base annua (+1,2% al netto di calendario e temperatura), secondo i dati diffusi da Terna. Da gennaio a novembre, tuttavia, i consumi restano in calo dello 0,8% rispetto al 2024.

La crescita è stata più marcata al Sud e Isole (+2,5%), seguite da Centro (+1,8%) e Nord (+1,2%). In aumento anche i consumi industriali: l’indice IMCEI segna un +2,6%, terzo rialzo consecutivo, trainato da siderurgia, meccanica e alimentare.

La domanda è stata coperta per l’84,4% dalla produzione nazionale, mentre il saldo estero ha fornito il restante 15,6%. Le rinnovabili hanno rappresentato il 31,9% della domanda: forte crescita del fotovoltaico (+13,6%), mentre cala l’idroelettrico (-21,5%).

Prosegue infine l’espansione delle rinnovabili e degli accumuli: nei primi undici mesi del 2025 la capacità rinnovabile è aumentata di 6,4 GW, quasi tutta fotovoltaica, e la capacità di accumulo ha registrato un balzo del 44% su base annua.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.