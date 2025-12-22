Saipem ottiene contratto da 3,1 miliardi in Qatar per QatarEnergy LNG
di R.S.
Progetto North Field Production Sustainability Offshore Compression Complexes, per potenziare le capacità produttive offshore di gas naturale liquefatto
Saipem, in joint venture con Offshore Oil Engineering, si è aggiudicata un importante contratto da QatarEnergy LNG per la progettazione, costruzione e sviluppo del pacchetto Comp5 all’interno del progetto North Field Production Sustainability Offshore Compression Complexes, finalizzato a potenziare le capacità produttive offshore di gas naturale liquefatto.
Il valore totale del contratto è di circa 4 miliardi di dollari, di cui la quota di Saipem ammonta a 3,1 miliardi, rafforzando ulteriormente la presenza dell’azienda italiana nel settore dell’ingegneria e costruzione di infrastrutture energetiche strategiche a livello internazionale.
