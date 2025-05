Transizione energetica, Maire si aggiudica nuove commesse per 1,1 miliardi dollari

Maire annuncia che le proprie controllate Tecnimont e Kt-Kinetics Technology si sono aggiudicate nuovi contratti per un valore complessivo di circa 1,1 miliardi di dollari relativi ad attività di ingegneria, procurement e costruzione per la realizzazione di un progetto di trattamento gas, e servizi di ingegneria ad alto valore aggiunto forniti da società del gruppo Nextchem per lo sviluppo di impianti di biocarburanti.

Pianificazione e gestione - Questi progetti sono stati aggiudicati da parte di importanti clienti internazionali in Asia Centrale ed Europa, grazie alle capacità di ingegneria di Maire nel gestire grandi progetti complessi, e rafforzano ulteriormente la presenza industriale del gruppo in aree vitali per la sicurezza energetica globale.

Risultati recenti - Il trend del primo trimestre 2025 è stato positivo per Maire, come dimostrano i numeri pubblicati nei giorni scorsi, dopo la validazione del Consiglio d'amministrazione. Con ricavi che toccano gli 1,7 miliardi di euro, in aumento del 35,0%, il Risultato Operativo (EBIT) è pari a €98,0 milioni, in crescita del 46,6%, con un margine del 5,7%, in aumento di 40 punti base. L’Utile netto è pari a €64,0 milioni, in crescita del 37,3%, con un’incidenza sui ricavi del 3,8%, in aumento di 10 punti base.

