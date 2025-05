Decarbonizzazione, Edison accelera: investiti 1,2 miliardi in 2 anni

Tra il 2023 e il 2024 il gruppo Edison ha investito 1,2 miliardi di euro dei 10 miliardi previsti entro il 2030 per crescere in generazione rinnovabile e flessibilità, servizi a valore aggiunto per i clienti e portafoglio gas e green gas per la sicurezza energetica nazionale. Edison avanza nell'attuazione del proprio piano strategico, affermando la sostenibilità come leva di sviluppo e di competitività ambientale, economica e sociale.

I passi in avanti - A "sostanziare la solidità del percorso di sviluppo sostenibile intrapreso negli ultimi anni dal gruppo sono i progressi verso i principali target definiti nel piano strategico 2030 e nei correlati obiettivi di sostenibilità", si spiega in una nota. Guardando i numeri emerge che il gruppo guidato da Nicola Monti ha messo a segno una riduzione della intensità carbonica del 15% nel 2024, con le attività rinnovabili, flessibilità, clienti e servizi che hanno rappresentato per la prima volta oltre la metà dell'Ebitda di Edison avvicinando il gruppo all'obiettivo al 2030 che vede tali attività costituire il 70% della marginalità.

Gli obiettivi - Acquisti per oltre 1,2 miliardi da circa 3 mila fornitori, di cui il 97% italiani. Un investimento sulle persone, oltre 800 assunzioni nel biennio 2023-2024. I risultati mostrano la "concretezza del nostro agire responsabile e la coerenza tra la strategia industriale e gli obiettivi Esg", afferma Nicola Monti, amministratore delegato di Edison. "Negli ultimi 5 anni, grazie alla progressiva trasformazione - aggiunge - del portafoglio industriale, abbiamo portato il gruppo a solidi risultati finanziari, operativi ed Esg". Edison ha un "ecosistema di stakeholder solido e inclusivo", afferma Barbara Terenghi, chief sustanability officer.

