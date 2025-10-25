Tragico incidente ad Albisola, 36enne muore in moto dopo lo schianto contro il guardrail

Un drammatico incidente si è verificato questa mattina, poco prima delle 7, lungo la strada provinciale 2 in località Carpineto, nel territorio di Albisola Superiore. Un uomo di 36 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua moto contro il guardrail.

I soccorsi – Sul posto sono intervenuti immediatamente un’ambulanza della Croce Oro di Albissola, un’automedica del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

La dinamica – Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, residente nella zona di Ellera, stava viaggiando in direzione di Albisola Superiore quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro la barriera di protezione laterale. Non risultano coinvolti altri veicoli.

I rilievi – I carabinieri stanno lavorando per chiarire le cause dell’incidente. Non si esclude l’ipotesi di un malore o di un’improvvisa perdita di aderenza sull’asfalto reso viscido dall’umidità mattutina. La strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo.

Il dolore – La notizia ha scosso la comunità di Albisola e della frazione di Ellera, dove il 36enne era conosciuto. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social da parte di amici e conoscenti.

