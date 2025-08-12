Traghetti, traffico sempre in tilt: l'Autorità portuale mette istituzioni e operatori attorno a un tavolo

Un tavolo tecnico urgente riunirà questo mercoledì 13 agosto tutte le istituzioni e gli operatori coinvolti nella gestione dei flussi legati a traghetti e crociere, per affrontare l’intenso traffico previsto a ridosso di Ferragosto e nel fine settimana.

Partecipanti – All’incontro, convocato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, prenderanno parte Prefettura e Questura, Capitaneria di Porto, Comune e Polizia Locale, Guardia di Finanza, Polizia Stradale, Polizia di Frontiera – Scalo Marittimo e Aereo, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Società Autostrade per l’Italia, Stazioni Marittime e compagnie di navigazione. L’obiettivo è individuare azioni operative immediate per garantire flussi ordinati e sicuri.

Misure adottate – L’AdSP ha già potenziato la vigilanza ai varchi portuali ed esteso gli orari di apertura in base agli arrivi e alle partenze delle navi. È stato inoltre abilitato il varco di Ponte dei Mille anche per il traffico traghetti, soluzione sperimentata negli anni scorsi per separare i passeggeri diretti alle isole dai flussi extra-Schengen.

Decisione strategica – A seguito delle criticità emerse lo scorso fine settimana, il presidente Matteo Paroli ha annunciato che da settembre il tavolo interdisciplinare diventerà permanente, con riunioni periodiche nella sede dell’Autorità per individuare soluzioni infrastrutturali e viarie strutturate in vista dell’estate 2026.

Dichiarazioni – «Il traffico generato da imbarchi e sbarchi ci sta profondamente a cuore – ha sottolineato Paroli –. Questa situazione si ripete ogni estate, ma non possiamo rassegnarci a subirla. Lavoreremo con una squadra interdisciplinare dedicata, fianco a fianco con enti pubblici e operatori privati, per rendere più chiari e scorrevoli gli accessi al porto, soprattutto per i turisti».

Interventi futuri – Tra le proposte che saranno discusse nel tavolo tecnico permanente figurano modifiche alla viabilità interna del porto di Sampierdarena, con la separazione dei flussi passeggeri da quelli commerciali. La riorganizzazione, unita alla collaborazione con il Comune di Genova, punta a ridurre le ricadute sulla circolazione interna ed esterna all’area portuale, migliorando sicurezza e fluidità degli spostamenti.

