Tragedia nella notte a Genova, donna muore dopo caduta dalle scale

Tragedia nella notte a Genova, una donna è morta dopo essere caduta dalle scale di un palazzo in salita superiore della Noce, nel quartiere di San Martino.

Da quanto emerso, si sarebbe trattato di un incidente: la donna, di 30 anni, dopo un litigio con un uomo, avrebbe perso l'equilibrio mentre cercava di raggiungerlo cadendo dalle scale. Le ferite riportate le sono state fatali

Sul posto ci sono sia il magistrato di turno sia gli agenti della squadra Mobile della polizia. Proseguono le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto.

