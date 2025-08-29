Tragedia nell'imperiese, morto operaio precipitato dal tetto del comune a Castel Vittorio

Tragedia nel borgo di Castel Vittorio, in provincia di Imperia, dove un operaio di 55 anni è morto dopo essere precipitato da un tetto.

Secono quanto emerso, l'uomo stava lavorando sulla tettoia del Comune, in corso Bonaventura: per cause ancora da precisare, verso le 10 è caduto da 4 metri d'altezza, facendo un salto nel vuoto in un'intercapedine di 40 cm.

Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi: nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, insieme ai vigili del fuoco, l'operaio è eceduto poco dopo

