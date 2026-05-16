Tragedia alle Maldive, l’esperta di immersioni: “Problemi d’aria? Lo escludo, con la loro esperienza lo avrebbero riconosciuto subito”
di Luca Pandimiglio - Carlotta Nicoletti
“Nelle Maldive ci sono correnti ascensionali e discensionali, che possono spostare improvvisamente il sub verso l’alto o verso il basso”
Altre notizie
Violenza sugli animali, l’appello di Jaqueline Olli (Creativity Street): “Serve educazione nelle scuole per cambiare la cultura”
16/05/2026
di Carlotta Nicoletti
Quarto Alto, inaugurata la nuova area cani “Scodinzolandia”: spazio riqualificato grazie ai volontari
16/05/2026
di Luca Pandimiglio
Val Bormida, 19 sindaci compatti contro il termovalorizzatore. Mirri (Carcare): “La valle non vuole tornare al passato industriale”
16/05/2026
di Carlotta Nicoletti
“Rapiti”, a Telenord il nuovo romanzo di Tonino Bettanini tra guerra, fede e identità smarrita
15/05/2026
di Katia Gangale - Stefano Rissetto
Concorso Macroscuola 2025/2026, Campanini (Ance) a Telenord: "Rigenerazione edilizia scolastica, obiettivo imprescindibile"
15/05/2026
di Katia Gangale - Stefano Rissetto