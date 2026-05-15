Concorso Macroscuola 2025/2026, Campanini (Ance) a Telenord: "Rigenerazione edilizia scolastica, obiettivo imprescindibile"

Giorgia Campanini (Ance Genova e Liguria) intervenendo a “Liguria Live” su Telenord ha commentato i risultati del concorso Ance per i migliori progetti di riqualificazione di spazi pubblici delle scuole. A conquistare il primo premio di “Macroscuola” 2025/2026, il concorso promosso da Ance Giovani Liguria e rivolto alle Scuole Secondarie di I grado, sono state le classi 2ª A e 2ª B dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Volta” di Cornigliano. Gli studenti hanno presentato un progetto di recupero dell’ex panificio militare di via Rolla e del Mulino di Cornigliano, nell’ambito del tema scelto per questa edizione: “Dove abita il futuro. Riqualificare spazi pubblici per studenti e giovani”.

La premiazione regionale si è svolta mercoledì 13 maggio 2026 al Teatro Stradanuova di Genova, alla presenza di circa 200 studenti provenienti dai sei Istituti Comprensivi partecipanti, ai quali sono stati consegnati i riconoscimenti.

Secondo posto per le classi 3ª A e 3ª B dell’Istituto Comprensivo “Nelson Mandela” di Varazze e Celle Ligure, premiate per il progetto di recupero del carcere Sant’Agostino di Savona. Sul terzo gradino del podio si è classificata la classe 2ª B dell’Istituto Comprensivo “Ex Giustiniani” di Rapallo con un intervento di riqualificazione della chiesa di San Francesco a Rapallo.

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