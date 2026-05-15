Foce, svolta per la palazzina Labò: sarà la nuova sede di Genova Parcheggi. Rinaldi: «Finalmente la riqualificazione dopo anni di degrado»
di Luca Pandimiglio
"È un immobile molto importante anche per la sua posizione scenografica, soprattutto oggi con lo sviluppo del Waterfront"
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di Katia Gangale - Stefano Rissetto