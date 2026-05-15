Porticciolo di Nervi tra crepe e Posidonia, Finocchio (PD): «Ora servono verifiche e soluzioni»
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"La Posidonia è una pianta fondamentale per la biodiversità marina ma oggi viene trattata come rifiuto speciale"
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