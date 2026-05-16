Quarto Alto, inaugurata la nuova area cani “Scodinzolandia”: spazio riqualificato grazie ai volontari

È stata inaugurata a Genova, nel Municipio Levante, la nuova area cani “Scodinzolandia” in via delle Campanule a Quarto Alto, uno spazio completamente riqualificato e pensato per offrire ai cittadini un’area sicura e attrezzata dedicata agli amici a quattro zampe.

L’apertura è stata raccontata dall’assessore del Municipio Levante, Antonella Benvenuti e dalla presidente dell’associazione Galgo Lovers, Greta Caroggio, protagoniste di un progetto nato dalla collaborazione tra istituzioni e volontariato.

Un’area riqualificata grazie ai volontari

Grande protagonista dell’iniziativa è stato il lavoro dei volontari, che nei mesi scorsi hanno contribuito in modo decisivo alla trasformazione dell’area.

“Hanno ripulito il terreno, realizzato recinzioni, cancelli e accessi in totale sicurezza”, è stato spiegato. Un impegno definito “commovente” dall’assessore, che ha sottolineato la dedizione e la partecipazione del gruppo nel restituire uno spazio al quartiere.

Un patto di collaborazione per la gestione

La nuova area cani nasce da un patto di collaborazione tra il Municipio Levante e l’associazione Galgolovers, che si occuperà della gestione quotidiana dello spazio. L’associazione garantirà apertura e chiusura dell’area, oltre alla manutenzione ordinaria e alla cura degli spazi, permettendo così una fruizione continua e ordinata del parco.

La struttura è stata progettata per accogliere più cani contemporaneamente in sicurezza: l’area è infatti divisa in due settori distinti e recintati, così da consentire una gestione più flessibile anche in caso di animali incompatibili tra loro o di grande affluenza. Lo spazio è già frequentato a pochi giorni dall’apertura, segno dell’interesse del quartiere per l’iniziativa.

Orari e accessibilità

L’area sarà aperta tutti i giorni della settimana con i seguenti orari:

dalle 8 alle 18 nel periodo invernale

dalle 8 alle 19 nel periodo estivo

“Servono più spazi per i cani in città”

È stato sottolineato come la realizzazione di aree dedicate agli animali domestici risponda a un’esigenza sempre più diffusa nelle città. I cani, è stato ricordato, hanno bisogno di spazi adeguati per socializzare e muoversi liberamente, evitando situazioni di disagio nei parchi pubblici non attrezzati. L’obiettivo del Municipio Levante è quello di ampliare progressivamente queste aree, compatibilmente con risorse e disponibilità di volontari, attraverso nuovi patti di collaborazione.

Un modello di collaborazione tra istituzioni e cittadini

Il progetto di via delle Campanule viene quindi presentato come un esempio di collaborazione virtuosa tra amministrazione pubblica e associazionismo, con l’obiettivo di restituire alla comunità spazi urbani riqualificati e pienamente accessibili.