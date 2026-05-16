Violenza sugli animali, l’appello di Jaqueline Olli (Creativity Street): “Serve educazione nelle scuole per cambiare la cultura”

Questa mattina si è tornati a parlare di violenza sugli animali con l’intervento di Jaqueline Olli, consigliera dell’associazione Creativity Street, ospite insieme alla mascotte Rocky. Si sono accesi i riflettori sulla necessità di rafforzare la tutela degli animali, ma soprattutto di investire sull’educazione delle nuove generazioni.

Olli ha spiegato come l’associazione lavori su progetti di inclusione sociale e socioeducativa che oggi includono anche la sensibilizzazione al rispetto degli animali. “Le leggi ci sono, ma non bastano se non si lavora sull’educazione e sull’empatia fin da piccoli”, ha sottolineato, ricordando le norme già presenti in Italia contro i maltrattamenti, come la cosiddetta “Legge Brambilla”.

Uno dei punti centrali riguarda proprio la scuola: secondo la consigliera, in Italia manca ancora un percorso strutturato di educazione al rispetto degli animali, mentre in altri Paesi esistono già esperienze consolidate che coinvolgono bambini e ragazzi nella cura e nella responsabilità verso gli animali. “Educare al rispetto degli animali significa educare al rispetto in generale”, ha spiegato.

È stato evidenziato come i casi di violenza non siano episodi isolati ma il risultato di un problema culturale più ampio, legato a mancanza di empatia e responsabilità sociale. Olli ha inoltre commentato anche la situazione internazionale in Marocco, dove si registrano abbattimenti di cani randagi in vista di grandi eventi sportivi, sottolineando la necessità di una maggiore attenzione anche da parte delle organizzazioni internazionali.

Parlando della propria esperienza personale, la consigliera ha raccontato il percorso del suo cane Rocky, adottato dopo un passato difficile, come esempio di quanto gli animali possano subire traumi profondi ma anche recuperare fiducia grazie alle cure e all’affetto.

In chiusura, l’appello è chiaro: più educazione nelle scuole, più collaborazione con canili e associazioni e una maggiore sensibilizzazione sul territorio. Solo così, secondo Olli, si può costruire una società più consapevole e rispettosa verso gli animali.

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