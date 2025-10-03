Tragedia a Cogorno: anziano muore per esalazioni di monossido, grave la moglie

Una tragedia si è consumata a Cogorno, in provincia di Genova, dove un uomo di 87 anni ha perso la vita a causa di una fuga di monossido di carbonio. La moglie, ritrovata ancora in vita ma in condizioni gravissime, è stata trasportata d'urgenza in elicottero all’ospedale di Genova. La prognosi resta riservata.

L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari che, entrati nell'abitazione, hanno trovato il pensionato ormai privo di vita e la donna ancora cosciente, seppure gravemente intossicata. Il personale del 118 è riuscito a stabilizzarla prima del trasferimento in elisoccorso.

I carabinieri della compagnia di Sestri Levante hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. In particolare, si cerca di comprendere come sia stato possibile che i due anziani non si siano accorti della presenza del gas, considerato l’orario diurno e l’intensità delle esalazioni. L'abitazione è stata posta sotto sequestro per i rilievi tecnici.

Il monossido di carbonio è un gas inodore e letale, spesso prodotto da impianti di riscaldamento malfunzionanti o scarsa aerazione degli ambienti, soprattutto con l’arrivo dei primi freddi.

