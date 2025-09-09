Tragedia a Borgoratti, muore donna travolta da un'auto parcheggiata

Tragedia questa mattina nel quartiere di Borgoratti, a Genova, dove una donna anziana è morta dopo essere stata travolta da un'auto parcheggiata in via Borgoratti.

E' successo verso le 7.30 in via Borgoratti, all'altezza della farmacia San Rocco: secondo una primissima ricostruzione, la donna, di circa 70 anni, stava camminando sul marciapiede quando è stata travolta da una delle automobili ferme in sosta, finendo schiacciata contro un muro. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, per lei non c'è stato nulla da fare

Sul posto gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale: accertamenti sono in corso in particolare sulla macchina che ha travolto l'anziana, per capire se fosse inserito correttamente il freno a mano.

