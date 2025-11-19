Traffico di cocaina nel porto di Genova: chiesti 8 anni per un ex portuale

Il procuratore aggiunto Federico Manotti ha richiesto una condanna a otto anni di reclusione per un lavoratore portuale, accusato di traffico internazionale di stupefacenti. Secondo gli investigatori, Sciotto sarebbe stato il complice di altri due compagni di lavoro, arrestati un anno fa dopo aver prelevato nel porto di Genova 145 chili di cocaina nascosti in un container. I due sono già stati condannati rispettivamente a 13 anni e un mese e a otto anni.

I due complici rano stati fermati al termine di un inseguimento, dopo aver speronato una pattuglia dei carabinieri per evitare un controllo. Secondo l’accusa, avrebbero agito insieme ad altre persone non ancora identificate e avrebbero potuto contare sull’aiuto del primo, che avrebbe consentito loro l’accesso all’area portuale attraverso il prestito del proprio badge.

Il carico di droga, ricostruiscono gli investigatori coordinati dalla Dda, era stato nascosto in un container di tonno in scatola trasportato dalla nave “Kristina”, partita da Guayaquil, in Ecuador, e approdata in porto. I 145 chili di cocaina — suddivisi in 130 panetti contenuti in quattro sacchi — avrebbero potuto generare oltre 654.000 dosi. Dopo aver prelevato i borsoni, i due li avevano caricati su un’auto camuffata con adesivi di una ditta di servizi portuali per cercare di eludere i controlli.

Per uno dei due non si trattava del primo arresto: nel 2014 era stato coinvolto in un’altra operazione antidroga nella quale furono sequestrati 150 chili di cocaina proveniente dal Perù, nascosti all’interno di vasetti di asparagi e destinati — secondo gli inquirenti — alla cosca calabrese degli Alvaro. Per quella vicenda era stato condannato a sei anni.

La sentenza è attesa per il 22 dicembre.

