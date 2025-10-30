Traffico, cantieri e qualità della vita: le problematiche di Certosa

Telenord punta la lente sul quartiere di Certosa, dove traffico, cantieri e disagi quotidiani continuano a incidere sulla qualità della vita dei residenti. Cresce la preoccupazione tra i cittadini in vista dell’assemblea pubblica prevista per il 7 novembre, occasione in cui verranno discusse le principali criticità e le possibili soluzioni.

In studio con Katia Gangale, Guido Fassio, consigliere del Comitato Liberi Cittadini di Certosa. In collegamento con Luca Pandimiglio ed Enrico D’Agostino, presidente del Comitato Liberi Cittadini di Certosa.

Un approfondimento per dare voce ai residenti e comprendere come il quartiere stia affrontando le sfide legate alla mobilità e ai lavori in corso.

