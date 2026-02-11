Tra traffico e smog, la mattina dei genovesi: ascensore Dino Col in tilt e rallentamenti in sopraelevata

Mattinata movimentata a Sampierdarena: al bar L'angolo del Caffè, in via Cantore, accanto al Grattacielo, tra un caffè veloce e la corsa al lavoro non sono mancati disagi e segnalazioni. L’ascensore di via Dino Col è rimasto fermo per oltre mezz’ora, costringendo diversi cittadini a chiamare l’assistenza e causando probabili ritardi. L’appello è rivolto ad AMT affinché venga effettuato un sopralluogo per verificare il corretto funzionamento dell’impianto.

Nel frattempo, il traffico cittadino ha vissuto altri momenti critici: la sopraelevata in direzione Levante è andata in tilt a causa di uno scooter in avaria, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Tra i clienti del bar il tema si sposta poi sull’inquinamento. C’è chi ammette che l’aria in città “non è il massimo”, soprattutto per chi si muove quotidianamente in scooter e resta imbottigliato nel traffico. Il problema dello smog, in particolare del biossido di azoto, resta centrale nel dibattito cittadino, anche alla luce dei dati che collocano Genova tra le città più esposte a questo tipo di inquinamento.

