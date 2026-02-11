Imperia, l’“Incompiuta” da sogno a realtà: Diano-Oneglia, tratto ciclopedonale aperto entro l'estate

La celebre “Incompiuta”, il tratto di strada tra Imperia e Diano Marina rimasto a lungo incompleto, sarà finalmente completata e fruibile entro l’estate, entrando a pieno titolo nel progetto della Ciclovia Tirrenica Riviera dei Fiori, attualmente aperta da Oneglia a Ospedaletti, con la provvisoria interruzione fra Riva Ligure e Arma di Taggia per il rifacimento del ponte sul torrente Argentina. Con la riapertura dell'ex ferrovia nel tratto Andora-Cervo, opera in corso di ultimazione, la ciclopedonale più lunga e spettacolare d'Europa andrà da Andora a Ospedaletti per un tracciato interamente pianeggiante quasi tutto realizzato sull'ex ferrovia a binario unico, "Incompiuta" a parte.

Questa mattina è stato effettuato dal sindaco e presidente della Provincia Claudio Scajola un sopralluogo sul cantiere per verificare l’avanzamento dei lavori, che prevedono il rifacimento totale del manto stradale con la realizzazione del percorso ciclabile che collegherà Imperia Oneglia a Diano Marina, una corsia carrabile fino alle aree di sosta e parcheggio, una corsia riservata esclusivamente ai mezzi di emergenza, un’aiuola protettiva con essenze spinose tra il muro a valle e la passeggiata a separazione del percorso, punti sosta attrezzati lungo il tracciato con panchine, fontanelle, porta bici e affacci sul mare, e un’illuminazione uniforme con il tratto già esistente per continuità e sicurezza.

"Si tratta - commenta Scajola sui suoi social - di un intervento atteso da anni che restituisce decoro e valore a una zona trascurata, trasformando finalmente il tratto in un vero gioiello della città e offrendo una passeggiata sul mare “Bandiera Blu” da vivere ogni giorno".

