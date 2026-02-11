Emanato avviso meteo: giovedì previste mareggiate intense

Arpal emana un avviso meteo per mareggiata intensa domani, giovedì, in Liguria. A partire dalla serata di oggi, mercoledì, è atteso un graduale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Sul ponente della regione i venti soffieranno da sud/sud-ovest con raffiche di 40-50 chilometri all'ora. Nel corso della notte l'intensità aumenterà ulteriormente sul ponente, con venti forti ancora di libeccio, raffiche fino a 50-60 chilometri all'ora e moto ondoso con mareggiate per onda da sud-ovest e periodo di 8-9 secondi.

Domani il moto ondoso aumenterà ancora. Sono previste mareggiate anche intense su tutte le coste per onda da sud/sud-ovest con periodo, ossia l'intervallo fra un'onda e l'altra, fino a 9-11 secondi. Il moto ondoso tenderà a diminuire dalla giornata di venerdì 13 febbraio. Nelle prime ore del mattino sono ancora previste mareggiate intense sulle coste del levante e mareggiate sul centro-ponente, per onda lunga da sud-ovest con periodo fino a 9 secondi.

