Liguria: 6,2 milioni contro la dispersione scolastica e per il diritto allo studio

La Regione Liguria ha stanziato oltre 6 milioni di euro per sostenere studenti e famiglie e contrastare la dispersione scolastica. Lo ha reso noto la vicepresidente e assessore all’istruzione, Simona Ferro, rispondendo a un’interrogazione della lista civica Vince Liguria.

Nel dettaglio, gli interventi prevedono: 1.813 borse di studio per iscrizione e frequenza scolastica per un totale di 1,1 milioni di euro; 3.205 voucher per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (circa 907 mila euro); e un bando per la fornitura dei libri di testo, che con 2,7 milioni di euro ha sostenuto circa 16.000 studenti.

A questi si aggiungono investimenti annuali di almeno 18 milioni di euro in percorsi di istruzione e formazione professionale, coinvolgendo oltre 4.000 ragazzi, e il progetto “Play to Stay”, che con attività sportive pomeridiane nelle scuole riceve 1,5 milioni di euro di finanziamento regionale.

"Questi numeri confermano l’impegno concreto della Regione verso il diritto allo studio e il sostegno alle famiglie – ha commentato Matteo Campora, capogruppo di Vince Liguria –. L’obiettivo è garantire pari opportunità educative e ridurre la dispersione scolastica, anche attraverso percorsi innovativi come la formazione professionale e lo sport".

