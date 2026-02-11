Municipio Genova Ovest punta sugli studenti: ex Deposito Tabacchi e Monopolio verso la trasformazione in studentato

Dall’abbandono alla rinascita. L’ex Deposito Tabacchi e Monopolio in via Degola, un tempo adibito a magazzini, potrebbe presto trasformarsi in uno studentato a prezzi calmierati. È questa la proposta lanciata dal consigliere municipale del PD Filippo Dapino, studente universitario, insieme alla consigliera comunale Monica Russo, con l’obiettivo di riqualificare il quartiere e renderlo un nuovo polo universitario per la città.

L’idea, già avanzata durante la campagna elettorale, è stata approvata all’unanimità in Municipio e ora attende di essere sviluppata e presentata a Palazzo Tursi e alla Regione, anche alla luce di un recente bando nazionale che mette a disposizione 599 milioni di euro per la creazione di alloggi universitari.

A Genova sono circa 12mila gli studenti fuorisede, spesso alle prese con affitti tra i 350 e i 450 euro al mese, richieste di caparre elevate e costi complessivi che possono superare i 1.000 euro mensili. Da qui la necessità di soluzioni accessibili che favoriscano non solo l’attrattività dell’Università, ma anche un ricambio generazionale in una delle città più anziane d’Europa.

L’obiettivo è chiaro: trasformare il Centro Ovest in un quartiere universitario, valorizzando spazi, collegamenti e servizi già presenti sul territorio. Una sfida ambiziosa, sostenuta dall’entusiasmo delle nuove generazioni, per dare a Genova un futuro più giovane e dinamico.

