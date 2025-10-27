Tra cavalli e pastori: Bardineto riscopre l’antica transumanza
di Katia Gangale
Un rito antico che unisce comunità, cultura e territorio
Un viaggio tra tradizione e natura nel cuore dell’entroterra savonese. Bardineto celebra il ritorno della transumanza, un rito antico che unisce comunità, cultura e territorio.
In collegamento Mario Basso, sindaco di Bardineto, per raccontare un evento che rinnova il legame tra l’uomo, gli animali e la montagna.
