Tpl: potenziamento linea Lecco-Tirano per migliorare accessibilità e servizi per la Valtellina

In risposta a un’interrogazione scritta sui lavori lungo la linea ferroviaria Lecco-Colico-Tirano, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce aggiornamenti sul potenziamento e ammodernamento della tratta. Sulla base delle informazioni di Rete Ferroviaria Italiana e Trenord, gli interventi sono in linea con il cronoprogramma e mirano a migliorare significativamente l’accessibilità e la frequenza dei servizi, con un completamento previsto prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

​I lavori riguardano, in particolare, l’efficientamento della configurazione dei binari di stazione (PRG), la realizzazione e l’adeguamento dei sottopassi e dei marciapiedi, la velocizzazione degli itinerari e la revisione delle condizioni impiantistiche per movimenti simultanei. Gli interventi prioritari si concentrano sugli impianti di Mandello e Lierna, che si integrano con quelli già avviati a Bellano e Ponte in Valtellina.

​Sono programmati anche lavori nelle stazioni di Colico, Lecco, Sondrio e Tirano, volti a riqualificare il Fabbricato Viaggiatori, le aree esterne degli scali e adeguarli alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) per le persone a mobilità ridotta. A tal proposito, si ricorda che tutte le stazioni di nuova realizzazione o soggette a rinnovo devono tenere conto di queste esigenze per garantire la piena accessibilità.

​Per quanto riguarda i lavori sulla linea ferroviaria, è prevista la soppressione di alcuni passaggi a livello e l’installazione di nuove tecnologie per la diffusione sonora delle informazioni, anche in vista delle Olimpiadi invernali. Si conferma che il completamento di questi interventi è previsto entro l’inizio dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Essi consentiranno un miglioramento della tratta tale da programmare un treno tra Milano e Tirano ogni 30 minuti, garantendo maggiore regolarità su tutta la linea e l’incremento dei servizi per la Valtellina.

​Al fine di assicurare la massima capacità di trasporto, è stato istituito un servizio continuativo di bus lungo la sponda del lago (Lecco-Colico) con frequenza di 15 minuti. Inoltre, il traffico a lunga distanza (per Sondrio e la Valtellina) è stato separato, servito da bus diretti via superstrada. Questi servizi, attestati a Lecco in via Balicco, non effettuano fermate intermedie tra Lecco e Colico, poiché interessano le Strade Statali n. 36 e 38. Pertanto, per garantire i collegamenti necessari tra le stazioni di Lecco e Colico, è attivo un servizio navetta sulla Strada Provinciale n. 27 dalle 5.00 alle 22.00, con una frequenza di 15 minuti e fermate in tutte le località.

​Le navette Lecco-Colico sono inoltre prolungate sino a Chiavenna, con fermate in tutte le località, per sostituire i treni della linea R11 (Colico-Chiavenna). Le partenze e gli arrivi a Lecco sono programmati con cadenza oraria ai minuti 10′, 25′, 40′ e 55′, con attestazione sul piazzale antistante la stazione di Lecco.

​Per la linea R13 (Colico-Sondrio), sono previste sostituzioni puntuali con autobus a cadenzamento orario in corrispondenza a Colico con le navette Colico-Lecco. Per la linea R12 (Sondrio–Tirano), sono previste sostituzioni dei treni con autobus per garantire le corrispondenze a Sondrio con i servizi sostitutivi della linea RE8 (Tirano–Sondrio–Lecco–Milano).

