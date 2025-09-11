Tpl, Napoli: nasce la stazione della metro di Monte Sant'Angelo, gioiello firmato dall'archistar Anish Kapoor

–Un nuovo capolavoro di ingegneria e arte contemporanea realizzato da Webuild si prepara ad arricchire il patrimonio artistico underground della città di Napoli. È la stazione Monte Sant’Angelo della nuova Linea 7, visitata oggi dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e dall’artista di fama internazionale Anish Kapoor, autore delle due sculture monumentali che caratterizzano l’infrastruttura. La visita anticipa l’imminente apertura ufficiale della stazione, prevista al termine delle ultime verifiche attualmente in corso per la messa in esercizio del primo tratto della Linea 7, compreso tra le fermate Soccavo e Monte Sant’Angelo.

La stazione Monte Sant’Angelo , realizzata da Webuild per conto di EAV (Ente Autonomo Volturno), soggetto attuatore della Regione Campania, è situata nel quartiere Fuorigrotta e sarà una nuova “Stazione dell’Arte” nel panorama metropolitano cittadino. Le due uscite, una all’interno del campus dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’altra nel quartiere Rione Traiano, sono scenograficamente arricchite dalle opere di Kapoor, che evocano il mito della Sibilla Cumana narrato nell’Eneide, trasformando l’accesso dei passeggeri alla stazione in una esperienza che rappresenta una potente metafora visiva della discesa agli Inferi.

Elemento distintivo della stazione è la scultura monumentale collocata in corrispondenza dell’uscita all’interno del polo universitario: una struttura di dimensioni ciclopiche di 220 tonnellate e 19 metri di altezza, a forma di bocca che ingloba le scale mobili e accompagna i passeggeri in un viaggio immersivo verso l’interno della stazione. Anche l’altra opera posta all’uscita di Rione Trainano è pensata come una bocca che introduce il visitatore all’interno della stazione, alta 11 metri e con un peso di oltre 42 tonnellate. L’ambiente sotterraneo, interamente sviluppato su un unico livello che degrada verso il basso, è rivestito in spritz-beton, materiale che richiama l’idea dell’antro di una caverna e rafforza l’immaginario mitologico. Il collegamento tra l’area dove transitano i treni e gli ingressi è garantito da scale mobili e caratteristici ascensori inclinati, ispirati alle funicolari presenti in città.

L’apertura al pubblico della stazione e l’attivazione della prima tratta della Linea 7, nota anche come Bretella di Monte Sant’Angelo, permetteranno di connettere la zona occidentale di Napoli con il centro della città e l’area flegrea, grazie all’interscambio nel nodo di Montesanto tra la Circumflegrea e la Cumana, due linee ferroviarie che collegano il centro con la zona flegrea. La nuova tratta offrirà ulteriori possibilità di interconnessione anche con il sistema metropolitano esistente: a Montesanto con la funicolare e la Linea 2, e con le vicine fermate di Piazza Dante e Toledo della Linea 1, rafforzando così nel complesso il sistema di trasporto pubblico regionale e cittadino e offrendo un’alternativa sostenibile alla mobilità in un’area ad alta densità abitativa.

Monte Sant’Angelo è una delle 14 stazioni metropolitane realizzate da Webuild a Napoli. Il Gruppo è stato protagonista della costruzione di 10 delle 20 stazioni attualmente in esercizio sulla Linea 1, incluse alcune delle più iconiche “Stazioni dell’Arte”, come Toledo, pluripremiata a livello internazionale, ma anche Università, Dante, Museo e Materdei. A Napoli Webuild è attualmente impegnata anche nella costruzione della sempre sulla Linea 1, della fermata Parco San Paolo sulla Linea 7, che rappresenta la seconda delle quattro stazioni da realizzare complessivamente per questa linea, e nel raddoppio della Cumana, la linea ferroviaria che collega Napoli con Pozzuoli, su un tratto di circa 5 chilometri compreso tra le stazioni Dazio e Cantieri.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.