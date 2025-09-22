Tpl: linea T2 Bergamo – Villa d’Almè, in corso la posa dei binari lungo l’intero tracciato

Procedono con continuità i lavori per la realizzazione della Linea T2, la nuova tramvia che collegherà Bergamo a Villa d’Almè lungo il tracciato dell’ex ferrovia della Valle Brembana.

A quasi un anno e mezzo dall’avvio dei cantieri, il progetto ha raggiunto il 57% di completamento, confermando il rispetto del cronoprogramma che prevede la conclusione dei lavori entro il mese di giugno 2026 e l’entrata in servizio della linea entro la fine dell’estate 2026.

Attualmente sono attivi 16 cantieri su 17, distribuiti lungo i 9,8 km del nuovo tracciato. Il percorso completo si snoda per 11,5 km, includendo le prime tre fermate condivise con la Linea T1, compreso il capolinea comune di Bergamo FS, il cui intervento di ampliamento è previsto da gennaio 2026 con la posa di altri tre binari, oltre ai tre già esistenti.

La nuova fase di cantierizzazione, attualmente in corso, prevede nei prossimi 6 mesi di lavori, il completamento delle opere murarie e l’esecuzione dei lavori relativi all’armamento tramviario e agli impianti di linea.

Entra così nel vivo la fase di posa dei binari lungo l’intero tracciato insieme a quella di realizzazione degli attraversamenti stradali. Il primo intervento, in via Corridoni, è stato concluso nel mese di settembre, mentre i restanti 18 attraversamenti a raso delle strade comunali e degli altri 10 attraversamenti di linea, saranno realizzati tra ottobre 2025 e marzo 2026, con un impatto limitato sulla viabilità.

Avranno una durata di circa dieci-quindici giorni a cantiere e saranno articolati in più fasi consecutive che prevedono la collocazione sul fondo stradale delle grandi lastre di calcestruzzo, la posa dei binari e delle piastre di giuntura in gomma, l’asfaltatura e infine la realizzazione della segnaletica stradale.

Nel frattempo, proseguirà anche la posa dei binari lungo i tratti di tracciato da via Corridoni fino a via Ponte Pietra, successivamente da via Pescaria fino alla Circonvallazione di Valtesse, a seguire da via Bollina fino alla fermata di Ponteranica e dall’uscita della nuova galleria Ramera (dove sono in corso gli interventi di consolidamento delle pareti) in avanzamento fino al capolinea di Villa d’Almè.

L’intervento sarà completato con l’installazione degli impianti semaforici in corrispondenza degli attraversamenti stradali, pedonali e ciclabili.

Il cronoprogramma, aggiornato ad agosto 2025, prevede che entro marzo 2026 la percentuale di lavori realizzati sarà dell’85% e del 100% entro giugno 2026. Al termine dei lavori civili e impiantistici – tra cui le 14 fermate, i parcheggi d’interscambio, la nuova pista ciclabile e l’installazione dei pali di alimentazione elettrica e degli impianti di segnalamento e comunicazione – saranno realizzate le aree a verde con le piantumazioni previste a progetto.

Il progetto della linea T2 e gli interventi previsti nei prossimi mesi, saranno presentati oggi nel corso di un incontro, aperto a tutti, in occasione della Settimana Europea della Mobilità. L’evento, organizzato da TEB in collaborazione con il Comune di Bergamo, si svolgerà alle ore 17:00 nella Sala Ferruccio Galmozzi della Biblioteca Caversazzi di Bergamo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.