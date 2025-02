TPL Linea apre le porte agli studenti: focus su mobilità e sostenibilità

TPL Linea ha rinnovato il proprio impegno in Fabbriche Aperte, il progetto promosso dall’Unione Industriali di Savona per far conoscere agli studenti le aziende del territorio. Nell’edizione 2025, gli alunni delle classi 2° B e 2° C dell’Istituto Comprensivo Savona 1 hanno potuto scoprire il funzionamento dell’azienda di trasporto pubblico locale, con un focus sulla mobilità sostenibile, come riporta Ferpress.

L’incontro al Campus – L’evento si è aperto presso il Campus Universitario di Savona, con gli interventi di Roberto Ruggeri (Unione Industriali di Savona), Michele Ferrando (Spes), Vincenzo Franceri (presidente di TPL Linea) e Giampaolo Rossi (direttore generale di TPL Linea). Una presentazione video ha illustrato agli studenti l’importanza del trasporto pubblico e le sfide per rendere i servizi più sostenibili ed efficienti.

Testimonianze dal settore – Un momento significativo è stato l’incontro con due dipendenti di TPL Linea, una conducente di autobus e una verificatrice dei biglietti. Le due professioniste hanno raccontato la loro esperienza, offrendo agli studenti un esempio concreto di carriera nel settore e sottolineando il ruolo sempre più importante delle donne nei trasporti.

Dalla teoria alla pratica – Dopo l’incontro al Campus, gli studenti hanno visitato la sede operativa di TPL Linea per un’esperienza diretta. Qui hanno potuto osservare da vicino le operazioni quotidiane dell’azienda, tra cui il controllo degli pneumatici e la manutenzione dei mezzi. Tecnici e operatori hanno spiegato l’importanza della sicurezza e dell’efficienza nella gestione del trasporto pubblico.

Un’esperienza formativa – “Partecipare a Fabbriche Aperte significa offrire agli studenti un’occasione concreta per conoscere il nostro lavoro e capire come funziona un’azienda di trasporto” ha dichiarato Vincenzo Franceri, presidente di TPL Linea. “Ringraziamo l’Unione Industriali per questa iniziativa che permette ai giovani di avvicinarsi alle realtà produttive del territorio.”

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.