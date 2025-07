Tpl: Autoguidovie conclude la sperimentazione dei totem digitali per prenotare il servizio a chiamata

Si è conclusa la sperimentazione dei totem digitali interattivi che consentono agli utenti di prenotare in autonomia il servizio di trasporto pubblico a chiamata. Dopo la prima installazione a Stradella lo scorso 8 luglio, i test si sono estesi oggi anche ai comuni di Broni e Santa Maria della Versa. L’iniziativa fa parte delle attività previste dal progetto europeo DREAM_PACE, che mira a rendere il trasporto pubblico più accessibile, integrato e sostenibile nelle aree periferiche e rurali dell’Europa centrale.

Partner del progetto è Autoguidovie che ha coordinato il caso pilota dell’Oltrepò Pavese – uno dei quattro living lab europei insieme a Spalato (Croazia), Budapest e Lienz (Austria) – sviluppando con il supporto di Redmint Impresa Sociale una strategia partecipativa per l’integrazione del trasporto a chiamata nella rete di mobilità esistente.

La sperimentazione ha visto protagonisti i cittadini, gli stakeholder locali e le amministrazioni comunali, con l’obiettivo di testare sul campo strumenti digitali pensati per semplificare l’accesso al servizio, ridurre le barriere tecnologiche, migliorare i collegamenti nelle zone rurali e periferiche e potenziare l’integrazione tra servizio a chiamata e trasporto pubblico di linea a orario fisso. Il risultato sarà molto concreto: l’installazione di tre totem touch screen, uno per Comune, dotati di webapp per la prenotazione del servizio Miobus, con relativi orari e tariffe. In pratica, dei punti di informazione per declinare al meglio sul territorio tutte le opportunità offerte dalla rete di Autoguidovie e avvicinare la mobilità pubblica alle esigenze dei cittadini. Anche in questo caso Autoguidovie conferma il proprio impegno nello sviluppo del trasporto collettivo attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative, ponendo al centro i bisogni dei clienti e offrendo loro servizi di mobilità personalizzati, a misura di cittadino.

"Con il progetto DREAM_PACE, anche a Stradella si compie un primo passo verso una mobilità più vicina alle persone, capace di coniugare innovazione, inclusività e attenzione al territorio. La sperimentazione del totem informativo non è stato solo un gesto simbolico, ma rappresenta l’avvio di un percorso che potrà migliorare concretamente l’esperienza di chi utilizza il trasporto pubblico in particolare nelle aree più periferiche o per chi ha esigenze specifiche – ha dichiarato Gianpiero Bellinzona, Sindaco di Stradella -. Il servizio a chiamata rappresenta una risposta moderna e flessibile ai nuovi bisogni di mobilità. Ringrazio Autoguidovie e tutti i partner del progetto per aver condiviso questa visione: il nostro impegno è quello di continuare a collaborare per rendere il servizio sempre più accessibile, efficiente e sostenibile per tutta la comunità".

Soddisfazione anche da parte del Comune di Santa Maria della Versa, dove il totem è stato testato oggi: "L’installazione rappresenta un passo concreto e simbolico verso una mobilità sempre più moderna e centrata sui bisogni reali delle persone – ha affermato la Sindaca Anna Zucconi -. Con il progetto Dream Pace, realizzato in collaborazione con Autoguidovie, confidiamo che venga offerto un servizio che non solo innova gli strumenti informativi, ma ridefinisce il rapporto tra cittadinanza e trasporto pubblico. In questo contesto, il servizio a chiamata diventa una risposta concreta e flessibile alle esigenze quotidiane di chi si muove, soprattutto nelle aree meno servite o in fasce orarie più delicate, garantendo inclusione, efficienza e sostenibilità. La mobilità pubblica – ha concluso la Sindaca – oggi più che mai, deve essere in grado di evolversi e adattarsi, ponendo al centro la persona. L’auspicio è che la presentazione ufficiale di oggi e l’installazione temporanea del totem siano solo l’inizio di un percorso che guarda al futuro con attenzione e responsabilità".

Attraverso il progetto DREAM_PACE – finanziato dal programma Interreg CENTRAL EUROPE – Autoguidovie continuerà nei prossimi mesi a promuovere il servizio di trasporto a chiamata Miobus Oltrepò (extraurbano diurno), integrando tecnologie digitali e co-progettazione per offrire soluzioni di mobilità flessibili e personalizzabili, in grado di rispondere in maniera efficace alle sfide del trasporto pubblico in aree a bassa densità abitativa.

