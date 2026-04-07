Tovo San Giacomo, liberato il daino rimasto intrappolato a Pasqua

Un intervento complesso ma a lieto fine ha visto protagonista un daino maschio adulto, rimasto intrappolato durante la giornata di Pasqua tra le reti per la raccolta delle olive in un terreno delle colline della riviera savonese di ponente.

L’animale, dotato di imponenti e ramificati palchi, si è accidentalmente aggrovigliato nelle reti. Nel tentativo di liberarsi, però, ha finito per peggiorare la situazione, rimanendo sempre più impigliato e in evidente stato di agitazione. L’allarme è stato lanciato dal Cras (Centro recupero animali selvatici), che ha subito coinvolto l’associazione animalista Battiti di Coda di Tovo San Giacomo e i Vigili del fuoco.

Giunti rapidamente sul posto, i soccorritori hanno dato il via a un’operazione particolarmente delicata. Le dimensioni dell’animale e il suo stato di stress rendevano infatti rischioso ogni tentativo di avvicinamento. Nonostante le difficoltà, la squadra ha operato con grande professionalità, coordinazione e sangue freddo.

Dopo momenti di tensione, l’intervento si è concluso con successo: il daino è stato finalmente liberato e ha potuto tornare in sicurezza nel suo habitat naturale.

I volontari di Battiti di Coda hanno espresso grande soddisfazione per l’esito dell’operazione, sottolineando come la tutela della vita animale debba sempre essere una priorità. “Salvare una vita non ha prezzo”, hanno commentato, celebrando la liberazione di quello che hanno definito un “magnifico esemplare”, ora di nuovo libero e in buone condizioni.