Toti: "Non replico al mio amico o ex amico Bucci, guardo con qualche apprensione alla Liguria"

Tra i passaggi più sorprendenti della lunga intervista concessa dal presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, a Telenord per il format Io, c'è stato, indubbiamente, il ragionamento sulla vicenda dell'ex governatore ligure, Giovanni Toti.

“C’è poco da dire. Giovanni ha patteggiato, dunque, contento lui, contenti tutti. Io? Non voglio fare paragoni. Dico solo che non potrebbe mai capitarmi una cosa del genere perché nessun euro passa da me, ed è per questo che non faccio il politico. E la sua campagna elettorale? Mi sono fatto aiutare dai partiti, ma capisco che questa situazione dovrà essere messa a posto a livello nazionale altrimenti continuerà a generare confusione”, ha dichiarato Marco Bucci.

Secondo alcune indiscrezioni, Giovanni Toti non l'avrebbe presa per nulla bene. E' davvero così?

Cosa replica al suo amico o ex amico Marco? "Nulla da replicare, al mio amico o ex amico", esordisce Toti a telenord.it che non fa chiarezza sulla valenza del termine ex nel rapporto tra i due.

In realtà, il predecessore di Bucci in piazza De Ferrari concede un'ulteriore riflessione sulla sua attualità personale che non cela un disappunto neanche troppo velato rispetto alla recente intervista: "Non mi occupo di politica, sono i politici che si occupano di me. Ciascuno è libero di dire e pensare quello che meglio crede. Alla Liguria guardo con qualche apprensione perché è la terra che amo, ma senza alcuna velleità di intervenire".

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