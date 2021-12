Toti: "Lavoreremo con Spinelli e il gruppo Aponte per il bene del porto"

di Marco Garibaldi

La critica ai terminalisti: "Polemiche ingenerose, rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di lavorare insieme"

"Su questo porto arriveranno investimenti miliardari: la nuova diga, l’ultimo miglio di binari in porto, il terzo valico, il passante".

Sono le parole del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti che interviene sulle polemiche in porto e continua:

"Credo che talvolta vi sia un po’ di ingenerosità nelle polemiche che riguardano la capacità di risposta della pubblica amministrazione rispetto alle richieste dei terminalisti. Terminalisti che fanno ottimamente il loro lavoro, talvolta lo fanno in modo un po’ esuberante e forse con qualche pretesa eccessiva rispetto a quel che già godono.

Smettiamola di litigare, i grandi operatori di questo porto hanno avuto tutti risposte puntuali e nell’indirizzo delle loro richieste dalla fusione Psa- Sech, una delle prime autorizzato in Italia prim’ancora che il legislatore si mettesse mano.

Lavoreremo con il gruppo Spinelli con Aponte per tracciare un futuro che sia coerente con gli investimenti del porto. Il fatto che si faccia una diga, si investa oltre un miliardo di denaro pubblico valorizza gli scali del vecchio porto di Sampierdarena, una ricchezza per la città ma anche una ricchezza per gli azionisiti di quelli scali. Vedo anche oggi giudizi sommari, trancianti, ingenerosi e spesso francamente autoreferenziali visto che le critiche porto dovrebbero essere critiche di chi ci lavora. Smettiamola di dire troppo e rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di lavorare insieme".