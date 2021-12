Il porto ha un nuovo presidio medico, Toti: "Una risposta a migliaia di lavoratori"

È stato inaugurato questa mattina il rinnovato presidio medico nell’area delle Riparazioni Navali del Porto industriale di Genova.

Presenti il presidente della Regione Giovanni Toti, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale Paolo Emilio Signorini e il presidente della Croce Bianca Genovese Walter Carrubba, il vice sindaco Massimo Nicolò e dopo la benedizione di rito da parte di Don Gian Piero Carzino, Vice direttore Cappellani del Lavoro di Genova, è stato presentato alle aziende del comparto l’ambulatorio medico che servirà tutta la zona levante del porto di Genova, nota come "Area riparazioni navali", garantendo soccorso e primo intervento sanitario per un ampio bacino di lavoratori esposti a grave rischio di infortuni.

Il nuovo servizio di presidio sanitario, svolto dalla Croce Bianca Genovese, individuata a seguito di apposita procedura d’appalto, è costituito da un punto di primo intervento con medico e infermiere e da un servizio di ambulanza - ambulanza-centro mobile di rianimazione – con relativo personale (autista-soccorritore e un soccorritore) e sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, mentre il sabato dalle 8 alle 13 e in questa fase emergenziale effettuerà anche tamponi anti-covid.

Il presidio, che si trova nell’area esterna antistante la palazzina servizi in via Molo Cagni, avrà operativo anche un ambulatorio mobile per poter raggiungere le navi sottobordo in caso di necessità di screening sanitari.

La Croce Bianca Genovese, che ha sede in Piazza Palermo ed è operativa anche in Carignano con un distaccamento in Via di S. Chiara, aveva già operato nel distaccamento provvisorio Porto Levante ospitata all'interno di un locale al primo piano della palazzina servizi.

Il Presidente Paolo Emilio Signorini ha dichiarato: ”L'area delle riparazioni navali sta gradualmente ricevendo le attenzioni che merita considerato l'impatto sugli investimenti e sull'occupazione . Dopo i capannoni e i parcheggi inauguriamo anche il nuovo presidio sanitario, indispensabile per garantire adeguati livelli di tutela della salute dei lavoratori. Attenzione alla sicurezza e alla salute di chi opera in porto di cui abbiamo crescente bisogno alla luce degli stanziamenti previsti in bilancio per l'ammodernamento e il potenziamento del polo dei bacini di carenaggio e delle riparazioni navali”.

Il Presidente Giovanni Toti ha affermato: "Sono particolarmente soddisfatto di questo risultato atteso da tempo e raggiunto grazie all’impegno di tutti i soggetti coinvolti, tra cui Alisa e l'Asl3. Con l’attivazione di questo ambulatorio medico trovano risposta esoluzione le esigenze delle migliaia di lavoratori che ogni giorno sono impegnati in questi cantieri. Un risultato ancora più importante se consideriamo la fase di “Restart'” che Genova, la Liguria e il Paese stanno vivendo e che coinvolge anche il nostro scalo e le riparazioni navali, con tutta l’attività di refitting delle navi e dei grandi yacht. In questo ambulatorio verranno trattati direttamente anche i casi di infortuni o le problematiche di salute non gravi, così da alleggerire l’afflusso nei Pronto soccorso, garantendo al contempo il trasporto immediato in ospedale in caso di necessità. Voglio quindi