Chiavari, oltre 300 persone per l’inaugurazione della nuova palazzina della Gioielleria Lucchetti 1873

Oltre trecento persone, tra cittadini e autorità locali, hanno partecipato all’inaugurazione della nuova palazzina della Gioielleria Lucchetti 1873, nel cuore del “Caruggio dritto”, in via Martiri della Liberazione. Un evento significativo per la storica realtà ligure che, a 152 anni dalla sua fondazione, proietta il proprio marchio nel futuro con un progetto ambizioso, innovativo e unico nel suo genere. A pochi passi dalla sede storica, la nuova palazzina rappresenta un ampliamento e una vera rivoluzione nel modo di concepire l’esperienza in gioielleria. Si tratta infatti di un negozio sviluppato verticalmente su tre livelli, ispirato a modelli internazionali – in particolare quelli parigini – pensato per unire eleganza architettonica, funzionalità e accoglienza.



"Dopo due anni di intenso lavoro, oggi condividiamo con la città e con i nostri clienti un traguardo importante – ha dichiarato Pietro Lucchetti –. Abbiamo scelto materiali di pregio, finiture ricercate e una distribuzione degli spazi del tutto nuova per l’Italia. Il piano terra è stato concepito come spazio d’ingresso e conciergerie, mentre ai piani superiori si sviluppano le aree dedicate ai diversi marchi, tra cui Rolex, Tudor, TAG Heuer, Nomos e, per la gioielleria, Crivelli, Messika e Marco Bicego".



Fiore all’occhiello dell’edificio è la terrazza panoramica con giardino e un grande olivo, che regala una vista suggestiva sui tetti della città. All’interno, trova spazio anche il laboratorio tecnico, cuore operativo dell’assistenza: un servizio esclusivo in grado di effettuare interventi certificati su orologi Rolex, Tudor e Nomos, garanzia di affidabilità e altissima qualità per i clienti. Il progetto architettonico è stato firmato da due professionisti originari di Chiavari: Sara Rossetto e Nicola Spinetto (Nicola Spinetto Architectes), che, in collaborazione con lo studio Bba di Milano, hanno saputo interpretare le esigenze funzionali ed estetiche del brand. Ogni dettaglio è stato studiato con cura, dai pavimenti in pietra Bianco Ducale alle pareti in vetrocemento, fino al verde Rolex che caratterizza il primo piano. Il risultato è uno spazio che coniuga raffinatezza e modernità, nel rispetto delle rigorose direttive del celebre marchio svizzero.



La Gioielleria Lucchetti 1873, che oggi conta 12 collaboratori, continua a crescere: alla sede storica e alla nuova palazzina si aggiungerà a metà maggio un terzo punto vendita a Santa Margherita Ligure. Un’espansione resa possibile anche grazie al lavoro del team, come ha ricordato Maria Vita Lucchetti: «Il nostro successo si deve soprattutto a chi lavora ogni giorno con dedizione e passione. Il nostro staff è l’anima dell’azienda, spesso invisibile ma sempre presente». Con radici che risalgono al 1873, Lucchetti è oggi uno dei nomi più prestigiosi del Tigullio, sinonimo di eleganza, artigianalità e innovazione. Un punto di riferimento per gli appassionati di orologi di lusso e gioielli esclusivi, che guarda al futuro senza mai dimenticare la forza della propria storia.

