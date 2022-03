Toti lancia Bucci e Peracchini. Con i nuovi simboli

di Redazione

Svelati oggi i simboli delle liste che appoggeranno il sindaco di Genova Marco Bucci e quello di Spezia Pierluigi Peracchini alle prossime amministrative.

Un pay off con i colori distintivi della liste di Giovanni Toti e l'aplologia 'GeNòva' (Genova Nuova) che riunisce categorie e candidati per favorire la circolazione delle idee e due liste civiche per le elezioni comunali di Genova e Spezia, con identica grafica (la sagoma della Liguria sullo sfondo) che riporta le scritte 'Toti per Genova' e 'Toti per Spezia' sovrastate dalla scritta 'Liguria al Centro' che rimanda al progetto politico nazionale di 'Italia al Centro' portato avanti dal governatore ligure.

E' stato lo stesso Toti a presentare i simboli alla convention 'Dalle città all'Italia, una proposta per il Paese' organizzata all'auditorium dell'Acquario di Genova. "Abbiamo sempre guardato alla visione d'insieme e mai al particolare - ha detto Toti -, che fossero i depositi chimici a Genova o le piste ciclabili, perché non è con il particolare che si fa politica. Le liste che abbiamo fatto cominciano oggi un percorso per dare un contributo non solo elettorale, ma anche di idee". "La nostra moderazione - ha sottolineato - è la forza di idee equilibrate che difendiamo con grande tenacia. Noi siamo gli unici che quando fanno parte di un Governo lo appoggiano veramente fino in fondo. governare - sottolinea Toti - significa assumersi la responsabilità quotidiana giorno per giorno di prendere per mano un territorio e portarlo là dove il nostro disegno di futuro ci dice di portarlo, senza assecondare le pulsioni, assolutamente umane ma non condivisibili, di chi tende a parcellizzare la realtà".