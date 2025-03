Toti e Giampedrone indagati per truffa, l'assessore: "Ho dato mandato esplorativo all'avvocato, sono serenissimo"

"Sono serenissimo, continuo il mio lavoro": è questo il messaggio lanciato dall'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone all'indomani della notizia dell'indagine per truffa allo Stato che lo ha coinvolto insieme all'ex governatore Giovanni Toti.

L'accusa - La vicenda, secondo quanto riportato dal Secolo XIX, riguarderebbe un contratto, prima da co.co.co e poi da dipendente, stipulato con soldi pubblici a Davide Marselli gestore dello stabilimento balneare San Marco di Ameglia, che Giampedrone e Toti frequentano, secondo l'accusa, gratuitamente. Il fascicolo era stato aperto alla Spezia in concomitanza con l'inchiesta che un anno fa aveva portato ai domiciliari l'allora presidente della Regione per corruzione. Secondo la procura spezzina Marselli non ha mai svolto i compiti per i quali era stato assunto. Nelle scorse settimane il faldone è stato trasmesso a Genova ed è finito sulla scrivania del pm Andrea Ranalli. Il pm Elisa Loris aveva acquisito diversa documentazione e disposto l'audizione di dirigenti e funzionari regionali. Secondo la tesi della Procura, Marselli avrebbe guadagnato oltre 80 mila euro lordi. Secondo la guardia di finanza, è una cifra che compensa quanto Giampedrone e Toti hanno "risparmiato" per frequentare lo stabilimento e il ristorante.

Le dichiarazioni - All'entrata del Consiglio regionale Giampedrone ha annunciato di aver dato "un mandato esplorativo all'avvocato" perché "è una situazione che ho appreso da voi, non ho una carta in mano". Si è definito fiducioso, "anzi di più che questa situazione si possa risolvere per il meglio" e ha raccontato di aver ricevuto una telefonata dal presidente di Regione Marco Bucci, "che mi ha chiamato ieri per rinnovarmi la sua stima, la sua fiducia e il suo impegno ad andare avanti".

Solidarietà di Campora - “A nome del gruppo di Vince Liguria - Noi Moderati esprimo vicinanza all’assessore regionale Giacomo Giampedrone in questo momento difficile. Riteniamo fondamentale ribadire il principio di innocenza fino a prova contraria e confidiamo che Giampedrone dimostrerà la propria estraneità alle accuse. È importante sostenere chi ha sempre lavorato con impegno e dedizione per il bene della Liguria”. Così il capogruppo di Vince Liguria -Noi Moderati Matteo Campora, a proposito dell'indagine che riguarda Giacomo Giampedrone.

