Toti dopo il vertice di centrodestra: "Bucci sta trasformando il volto della città"

di Marco Garibaldi

Pieno sostegno alla ricandidatura del sindaco uscente. Su possibili aperture a Italia Viva: "No ad alleanze a macchia di leopardo"

"È stato un incontro contruttivo", così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti commenta l'incontro che si è svolto ieri sera con tutte le forze che compongono la coalizione di centrodestra.

Al centro del confronto il sostegno unanime alla ricandidatura a sindaco di Genova di Marco Bucci.

"Usciamo da una tornata elettorale complessa in Liguria come in Italia - commenta Toti - Occorre serrare i bulloni di una coalizione che qui ha fatto tanto e che ieri ha ribadito di voler fare ancora molto per questa regione. I sindaci della coalizione stanno facendo un ottimo lavoro a partire da Marco Bucci che sta trasformando la faccia di questa città.

Sono stati anni difficili perché il Covid e molte emergenze hanno investito la nostra regione e hanno messo a dura prova la coalizione. Ringrazio Fratelli d'Italia, la Lega, Forza Italia, Liguria Popolare e i nostri ragazzi arancioni che hanno saputo tenere, talvolta anche con tenacia e in situazioni diffcili. Credo che le sfumature diverse siano la ricchezza della coalizione.

Il centrodestra a livello nazionale è oggettivamente diviso tra maggioranza ed opposizione. Direi che in Liguria andiamo nella direzione giusta e credo che l'energia e la vitalità di un sindaco come Marco Bucci può dare garantisce ai genovesi altri cinque anni di buon governo".

Su un possibile ingresso di Italia Viva all'interno della coalizione di centrodestra il presidente Toti commenta:

"Abbiamo parlato del fatto che questa coalizione è un gruppo di amici e partiti che è partito insieme in un'avventura pochi credevano potesse cambiare così profondamente il nostro territorio e da qui vogliamo ripartire. Siamo ovviamente disponibili a parlare con tutti quelli che condividono la nostra visione di regione, di città e di paese, qualisasi colore portino sulla maglia. Ovviamente devono condividere il nostro modello di crescita della città, il nostro modello di economia, di società. Questo non lo si può fare a macchia di leopardo: avvicinarsi a questa coalizione va fatto in modo organico partendo dalla coalizione di centrodestra"