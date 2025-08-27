Toscana, arriva la nuova piattaforma digitale per i biglietti dell'autobus

Autolinee Toscane ha presentato Blink, il nuovo servizio digitale che consente di acquistare e attivare biglietti urbani dell’autobus direttamente online, senza registrazioni e con utilizzo immediato.

Acquisto digitale – Blink permette di scegliere l’area urbana di viaggio sul sito at-bus.it/blink, inserire la propria mail e pagare con carta. L’utente riceve una mail con un link che attiva il titolo di viaggio al momento della partenza, generando un QR code valido anche in caso di controlli a bordo.

Flessibilità – Il sistema consente l’acquisto fino a dieci biglietti singoli in un’unica transazione, che possono essere inoltrati via mail a terzi. “Blink è pensato per famiglie e gruppi, un prodotto pratico e flessibile che integra il sistema Tip Tap”, ha spiegato Federico Germinario, direttore commerciale e tecnologie di Autolinee Toscane.

Accessibilità – Non è richiesta alcuna registrazione e il pagamento può avvenire con carte di credito, debito o prepagate dei principali circuiti. “Una volta ricevuta la mail, basta un clic per attivare il biglietto e visualizzare il QR code”, ha sottolineato Caterina Piccardi, customer sales manager della società.

Mobilità sostenibile – Per l’azienda, l’obiettivo è favorire l’uso del trasporto pubblico, semplificando l’esperienza di viaggio soprattutto ai turisti. “Con Blink vogliamo rendere l’accesso ai bus semplice quanto prenotare un hotel o acquistare un biglietto per un museo”, ha dichiarato Arzachena Leporatti, brand manager di Autolinee Toscane.