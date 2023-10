Torriglia, ritrovato nella notte il cercatore di funghi disperso nel bosco

Si è conclusa stanotte, intorno alle 2, la disavventura per un cercatore di funghi che non era rientrato a casa ieri sera. Le ricerche erano cominciate subito in zona Laccio, nel comune di Torriglia, luogo in cui era solito andare in battuta.

Il ritrovamento è avvenuto in una scarpata, dove si era avventurato l'uomo e che, causa la stanchezza, non era più riuscito a risalire. I Vigili del fuoco gli hanno fatto indossare un imbrago per permettere la risalita vincolato alle corde e lo hanno accompagnato in zona sicura.