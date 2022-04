Torriglia, riaperta nel pomeriggio la strada comunale di Pentema

di Redazione

Transito possibile a senso unico alternato nel tratto interessato dalla frana di febbraio. Giampedrone: "Rispettato l'impegno di riaprire entro Pasqua"

Verrà riaperta oggi pomeriggio a senso unico alternato la strada comunale di Pentema, dopo la frana avvenuta a febbraio a causa del maltempo. E’ infatti terminato il primo lotto di lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa lungo la strada, finanziato da Regione Liguria con uno stanziamento di 135mila euro approvato dalla Giunta a favore del Comune di Torriglia.

“Abbiamo rispettato l’impegno che ci eravamo assunti – osserva l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – per consentire la riapertura della strada a senso unico alternato entro Pasqua. Voglio ringraziare l’amministrazione comunale di Torriglia e il sindaco Maurizio Beltrami per il lavoro svolto insieme. Il secondo lotto, il cui costo ammonta a circa 90 mila euro, prevede la ricostruzione del ciglio di valle del suddetto tratto di strada, la posa di una nuova barriera stradale di sicurezza e la successiva apertura nei due sensi di marci della viabilità”.

Dalle 17 di oggi la strada riaprirà a senso unico alternato ‘a vista’, con l’installazione da parte della ditta esecutrice dei lavori di un’idonea cartellonistica stradale per consentire il transito e l’esecuzione dei lavori del secondo lotto.