Frana a Pentema, il sindaco di Torriglia: "Situazione grave, ma nessuna persona isolata"

di Edoardo Cozza

Maurizio Beltrami interviene nel 'Live' di Telenord: "La strada va liberata, ma andrà messo in sicurezza tutto il muro di contenimento"

"Le persone non sono isolate, perché la strada verso Montoggio, seppur scomoda, è libera": a spiegarlo a Telenord è il sindaco di Torriglia Maurizio Beltrami, che fa il punto della situazione dopo la frana che ha interrotto la circolazione sulla strada per raggiungere la località di Pentema.

La sede stradale è ancora invasa dai detriti: "Ci siamo messi a lavoro subito, ma poi abbiamo capito che non era facile portare a termine le operazioni e ci siamo fermati. Abbiamo avuto subito il supporto dell'assessore regionale Giampedrone, che ci fornirà mezzi e uomini per liberare la strada, ma andrà anche messo in sicurezza il muro di contenimento che costeggia la sede stradale: ci vorranno soldi e tempo, non saranno lavori semplici" ha affermato il primo cittadino.