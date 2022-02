Torriglia, Il sindaco Beltrami: "Qui tanti in smartworking e un mercato immobiliare vivace"

di Anna Li Vigni

"Sogno una scuola nuova, trasporti migliori e una sanità efficiente. Aspettiamo tanti giovani. Stiamo già pensando ad un'estate di libertà"

Torriglia è da sempre una delle località di villeggiatura più amate dai genovesi. Il lockdown e la pandemia in generale hanno fatto sì che in molti la scegliessero come base per lavorare. "Stare qui è cosa ben diffrente che in città - racconta il sindaco Beltrami - ed è per questo che da mesi ormai si è vivacizzato ache il mercato immobiliare. Da sindaco ho tre grandi sogni: la nuova scuola, trasporti migliori e una sanità ancora più efficiente. Quando queste tre cose andranno definitivamente a posto Torriglia potrà diventare davvero un posto straordinario dove vivere"