Torna la neve in Liguria: allerta arancione sull'Appennino di Ponente

Arpal ha emesso un'allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente (Zona D) dalle 20 alle 23:59 di oggi, scatterà poi l’allerta nivologica arancione fino alle 8 di domani, mercoledì 28 gennaio, a cui seguiranno ancora due ore di allerta gialla, fino alle 10.



Sui versanti padani di levante (Zona E) scatterà allerta gialla per neve dalle 00 alle 10 di domani, mercoledì 28 febbraio. La zona D comprende la Valle Stura, la Val Bormida e l'entroterra savonese. La zona E comprende Valle Scrivia, Val Trebbia e Val d'Aveto. Arpal segnala inoltre bassa probabilità di forti temporali su ABC nella giornata di oggi e su ABCE, mercoledì 28 gennaio.

Peggioramento dal pomeriggio con cumulate elevate su A e significative altrove, intensità moderate su AB. Bassa probabilità di temporali forti su AB. In

serata nevicate moderate su zone non sensibili di D, con interessamento dei tratti autostradali; nevicate su zone non sensibili di A oltre i 1000-1200 m. Venti da Sud-Est in rinforzo fino a forti (50-60 km/h) su C, rafficati su capi costieri esposti e crinali appenninici, in rinforzo da settentrione fino a forti (50-60 km/h) su AB, rafficati agli sbocchi vallivi. Mare localmente agitato su C.

Maltempo con cumulate elevate su CE e significative su AB, intensità moderate su BCE. Bassa probabilità di temporali forti su ABCE. Nevicate, moderate su D e deboli su E, con interessamento dei tratti autostradali; nevicate deboli su zone non sensibili di AB. Venti settentrionali di burrasca (60-70 km/h) su AB, rafficati agli sbocchi vallivi, forti (50-60 km/h) da SudEst su C. Disagio fisiologico per freddo al mattino su B. Moto ondoso in aumento con mareggiate nel pomeriggio-sera lungo tutte le coste per onda lunga da Sud-Ovest (10s).

