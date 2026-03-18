Torrente Argentina, riapre il collegamento ciclabile: rampe attive nel weekend tra Taggia e Riva Ligure

Da questo fine settimana torna percorribile il collegamento ciclabile tra Taggia e Riva Ligure grazie all’apertura delle rampe provvisorie. Un passaggio chiave per ripristinare la continuità della pista della Riviera dei Fiori, interrotta nei mesi scorsi per i lavori sul torrente Argentina.

Intervento – Le rampe consentiranno il transito in sicurezza mentre prosegue la costruzione del nuovo ponte a campata unica, lungo 75 metri, la cui apertura è prevista entro fine giugno. L’opera rientra in un più ampio progetto di messa in sicurezza idraulica dell’area, finanziato con 17 milioni di euro tra fondi regionali e Pnrr.

Cantiere – Il sopralluogo dell’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone, insieme ai sindaci di Taggia e Riva Ligure, ha confermato il rispetto del cronoprogramma. A maggio è previsto il varo della struttura. Parallelamente continuano gli interventi sugli argini e le opere di fondazione.

Dichiarazioni – “Il bypass è funzionale a un cantiere fondamentale per la messa in sicurezza dell’area tra Riva e Taggia”, ha dichiarato Giampedrone, sottolineando l’obiettivo di completare l’intero tracciato ciclabile entro l’estate.

Viabilità – Le due rampe, una per sponda, collegano i tratti esistenti della ciclovia attraverso un percorso temporaneo a monte dell’Aurelia, adeguato con un finanziamento regionale. Particolare attenzione è stata riservata alle misure di sicurezza per garantire la coesistenza tra utenti e lavori in corso.

Territorio – Soddisfazione dai sindaci. “Un risultato significativo alla vigilia della stagione turistica”, ha commentato Mario Conio, evidenziando il valore della pista per mobilità sostenibile e turismo. Giorgio Giuffra ha aggiunto: “È un passo avanti, ma il vero obiettivo resta completare il ponte e risolvere definitivamente il rischio idrogeologico”.

Prospettive – Il nuovo ponte eliminerà le criticità del precedente, garantendo il deflusso delle piene e migliorando la sicurezza dell’area. La conclusione dei lavori segnerà il pieno ripristino della ciclabile.

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