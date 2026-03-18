Conad Nord Ovest, raccolti 102.300 euro a sostegno del Gaslini tramite Gaslininsieme

GENOVA - Conad Nord Ovest ha raccolto 102.300 euro a sostegno dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova tramite la sua fondazione di partecipazione Gaslininsieme ETS, a seguito dell’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore” attiva nel periodo natalizio dello scorso anno.

In Liguria, grazie al sostegno dei clienti, Conad Nord Ovest contribuirà all’acquisto di due sistemi per elettroencefalografia (EEG) carrellati, strumenti fondamentali per diversi reparti dell’Istituto Giannina Gaslini. La loro caratteristica più importante è la possibilità di utilizzarli anche al di fuori dei reparti di rianimazione, neurochirurgia e neuropsichiatria, anche a domicilio ove necessario, facilitando l’osservazione degli eventi in condizioni di vita reale. Queste apparecchiature consentono di rilevare segnali elettrici neurofisiologici dei piccoli pazienti e di garantire una diagnosi tempestiva e precisa in situazioni cliniche complesse e per diverse patologie, tra cui anche l’epilessia. Il primo strumento è un Sistema Holter EEG Carrellato, per il monitoraggio prolungato, particolarmente utile quando le crisi epilettiche sono rare o difficili da intercettare, in casi di farmacoresistenza o nello stato epilettico non convulsivo. Il secondo è un Sistema di Video EEG Digitale integrato dedicato alla Terapia Intensiva, anche per pazienti incoscienti o non collaboranti, che permette un monitoraggio continuo dell’attività cerebrale in situazioni di alta complessità. Il sistema integra, inoltre, test neurologici che valutano la risposta del cervello a stimoli visivi, sonori e tattili, consentendo ai medici di controllare costantemente la funzione cerebrale anche quando il paziente non è cosciente.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla straordinaria generosità dei clienti Conad, che anche quest’anno hanno sostenuto l’iniziativa collezionando le campanelle di Natale, ispirate ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney, una linea di 13 soggetti realizzati in plastica riciclata (ABS).

Durante l’operazione, ogni 15 euro di spesa, con un 1,90€ in più, i clienti Conad potevano ricevere una campanella di Natale e devolvere 50 centesimi in beneficenza, offrendo un sostegno concreto.

«Per Conad Nord Ovest questa iniziativa va ben oltre il valore di un progetto solidale: rappresenta un segno concreto del legame autentico che ci unisce alle comunità in cui siamo presenti e alle loro esigenze. – dichiara Alessandro Penco, Direttore Rapporto Soci di Conad Nord Ovest, insieme a una rappresentanza di Soci del territorio – Il supporto ai reparti pediatrici nasce dal desiderio di essere vicini, come Cooperativa e come rete di imprenditori, ai bambini, alle loro famiglie e ai professionisti che ogni giorno li assistono con dedizione. È grazie a questo impegno condiviso che continuiamo, anno dopo anno, a rafforzare il nostro ruolo sul territorio, dando concretezza a una responsabilità che sentiamo nostra e che orienta quotidianamente le nostre scelte».

«Il Gaslini è un ospedale pubblico di eccellenza che ogni giorno unisce cura, ricerca e innovazione per garantire ai bambini le migliori opportunità diagnostiche e terapeutiche – commenta il direttore generale dell’Istituto Giannina Gaslini, Renato Botti - Iniziative come questa dimostrano quanto sia prezioso il contributo della comunità e delle imprese nel sostenere concretamente lo sviluppo tecnologico dell’ospedale. Grazie a Conad Nord Ovest e ai suoi clienti possiamo continuare a investire in strumenti avanzati e in percorsi di cura sempre più efficaci, mettendo al centro i bisogni dei piccoli pazienti e delle loro famiglie».

«Dietro a questo traguardo c’è la partecipazione di migliaia di persone che, con un piccolo gesto, hanno scelto di sostenere l’ospedale Gaslini tramite la nostra fondazione di partecipazione, Gaslininsieme – conclude Anna Zanuttini, segretario generale di Gaslininsieme - È proprio grazie a questa rete di solidarietà che Gaslininsieme può contribuire all’acquisto di tecnologie importanti per la diagnosi e il monitoraggio neurologico dei piccoli pazienti.».

Il sostegno di Conad Nord Ovest agli ospedali e ai reparti pediatrici delle nostre regioni è un gesto di cura che si rinnova ogni Natale. Anno dopo anno, grazie alle iniziative solidali promosse nei punti vendita, tanti piccoli gesti si sono trasformati in un grande abbraccio collettivo, che ha permesso alla Cooperativa fino ad oggi di donare complessivamente oltre 7,2 milioni di euro, portando speranza e vicinanza a tanti bambini e alle loro famiglie.

Questa iniziativa si inserisce nel progetto che Conad porta avanti a livello nazionale per supportare gli ospedali impegnati in progetti pediatrici su tutto il territorio italiano. Quest’anno la raccolta totale ha superato i 3,6 milioni di euro, il risultato più alto da quando il progetto è diventato nazionale.

L’iniziativa solidale rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

Gli altri ospedali e i reparti pediatrici interessati dalle donazioni sono:

Azienda USL Valle d’Aosta – Ospedale Beauregard (Aosta)

Ospedale “G. Brotzu” – Cagliari

Policlinico “Sant’Orsola” – Bologna

Associazione Policlinico di Modena – Modena

Fondazione “Bambino Gesù” – Roma

Fondazione Ospedale “Regina Margherita” – Torino

Azienda USL Toscana Sud-Est – reparti pediatrici degli ospedali dell’Area Toscana Sud-Est

CONAD NORD OVEST è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 5,51 miliardi di euro. I territori in cui opera con 342 soci imprenditori e 19 mila addetti sono Valle d’Aosta, con quota di mercato del 24,3%, Piemonte, con quota di mercato al 6,1%, Liguria, con quota di mercato al 11,2%, Provincia di Mantova con una quota di mercato del 6,4%, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 13,6%, Toscana, con quota di mercato al 15,5%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 27,4% (assieme a Pac2000) e Sardegna, con quota di mercato al 18,9%. Conad Nord Ovest conta 588 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format, per un totale di 515.270 mq di superficie.

L’Istituto Giannina Gaslini

È un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, un policlinico pediatrico tra i più grandi ed importanti d’Europa, uno dei pochi ospedali italiani interamente dedicati alla cura dei bambini, dove la ricerca in ambito pediatrico svolge un ruolo cruciale nel chiarire le cause e nel migliorare la terapia e la prognosi delle malattie rare e gravi. Specializzato in alta complessità di cura, patologie invalidanti, malattie rare e croniche, prende in cura il bambino dal concepimento alla maggiore età. Con circa 434 posti letto, 18 edifici interconnessi, 2.200 professionisti, 27.000 ricoveri e più di 750.000 prestazioni ambulatoriali l’anno, da 88 anni, è un punto di riferimento nazionale ed internazionale della moderna pediatria e medicina perinatale. Sono oltre 500 le pubblicazioni scientifiche (con impact factor ministeriale 2497,46 nel 2024).

La Fondazione Gaslininsieme ETS

Gaslininsieme ETS (Ente del Terzo Settore) è una Fondazione di Partecipazione nata con l’obiettivo di raccogliere e destinare fondi all’Istituto Giannina Gaslini di Genova. La missione di Gaslininsieme è quella di supportare la ricerca scientifica, le attività di cura e assistenza dei piccoli pazienti del Gaslini e di contribuire al miglioramento strutturale, tecnologico e digitale dell’Ospedale. Inoltre, Gaslininsieme si impegna a sostenere l’umanizzazione degli spazi e l’accoglienza, garantendo supporto alle famiglie dei piccoli pazienti, provenienti anche da altre regioni o dall’estero. Ogni anno al Gaslini vengono infatti presi in carico migliaia di bambini che provengono da tutta Italia e da oltre 50 Paesi del mondo, bimbi che hanno bisogno di un’assistenza personalizzata e spesso di una lunga degenza in ospedale.

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