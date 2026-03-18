Pesca e acquacoltura, assessore Piana: Regione Liguria lancia due nuovi bandi FEAMPA da 500 mila euro

La Regione Liguria rafforza il sostegno al settore della pesca e dell’acquacoltura con l’avvio di due nuovi bandi pubblici, finanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027, per un totale di 500 mila euro. I bandi mirano a promuovere competitività, innovazione e sostenibilità nel comparto.

“Con queste risorse – afferma l’assessore alla Pesca Alessandro Piana – continuiamo a supportare concretamente le imprese della filiera ittica ligure, accompagnandole nei percorsi di sviluppo, diversificazione e rafforzamento della competitività. La pesca e l’acquacoltura sono settori strategici per l’economia costiera e per l’identità delle comunità marinare della Liguria”.

Il primo bando, con una dotazione di 200 mila euro, finanzierà progetti di diversificazione delle attività delle imprese, anche in ambiti non strettamente legati all’acquacoltura.

Il secondo bando, dotato di 300 mila euro, è dedicato a sostenere investimenti nelle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici.

“L’obiettivo – continua Piana – è accompagnare le imprese verso modelli sempre più innovativi, rafforzando l’intera filiera, dalla produzione alla trasformazione fino alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”.

Le domande di contributo potranno essere presentate esclusivamente online tramite il portale regionale entro l’11 maggio. Tutta la modulistica e la documentazione necessaria saranno disponibili sul portale dedicato e sul sito Agriligurianet.

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