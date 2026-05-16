Cep, presentati i lavori di riqualificazione dell'area sportiva di via Novella

Presentati ufficialmente, agli abitanti e alle associazioni del CEP e del Ponente, i lavori di riqualificazione dell'area sportiva di via Novella. Sviluppati su due principali linee d'azione - da un lato la realizzazione di nuovi spazi ludico-sportivi e aggregativi, dall'altro un intervento di riforestazione che ha interessato il margine del complesso edilizio -, i lavori hanno consentito di rigenerare e valorizzare uno spazio urbano di importanza vitale per il quartiere, dando (nuova) vita ad un punto di incontro e di aggregazione per residenti e non solo. Obiettivo finale la fornitura di nuovi servizi intergenerazionali e il miglioramento della qualità della vita.

A presentare alla cittadinanza i lavori di riqualificazione dell'area è stato l'assessore comunale ai Lavori pubblici Massimo Ferrante. Presente, tra gli altri, anche il presidente del Municipio VII Ponente Matteo Frulio.

"Oggi apriamo alla cittadinanza la nuova area sportiva di via Novella, uno spazio completamente rinnovato, nel quadro di lavori finanziati dal PNRR, avviati nel ciclo amministrativo precedente e conclusi dalla nostra Amministrazione - ha detto Ferrante - Si tratta di un intervento di ampio respiro, condotto in una zona rigenerata e pronta ad accogliere attività di aggregazione sociale e culturale, a beneficio dei residenti nel quartiere e di tutti i cittadini del Ponente. Siamo al lavoro per individuare il nuovo soggetto gestore che avrà l'onere e l'onore di valorizzare l'area e farla diventare un punto di riferimento per la comunità: uno spazio dove condividere momenti di socialità, praticare sport e attività motoria, migliorare il proprio benessere".

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