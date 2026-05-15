Liguria nel mondo, Ripamonti: "Il turismo è dominante. Installeremo la Lanterna di Genova in Argentina e Cile"

La Liguria è riconosciuta all’estero soprattutto per il turismo, il paesaggio e il patrimonio culturale, mentre risultano ancora meno consolidate la percezione dei suoi settori industriali, della ricerca e della portualità. È quanto emerge dalla ricerca “La Liguria e i liguri nel mondo”, presentata a Genova dall’associazione culturale Liguri nel mondo.

Analisi – Lo studio, illustrato alla presenza del presidente della Regione Liguria Marco Bucci e dell’assessore all’Emigrazione Paolo Ripamonti, restituisce un quadro della reputazione internazionale della regione e del ruolo delle comunità liguri emigrate. “I liguri emigrati e i loro discendenti sono ambasciatori della nostra identità e cultura”, ha dichiarato Bucci, sottolineando anche la necessità di rafforzare il posizionamento nei settori dell’innovazione e dello sviluppo economico.

Emigrazione – Centrale il tema dei liguri nel mondo, considerato un patrimonio culturale e umano da valorizzare. Ripamonti ha richiamato il progetto regionale “Lanterna, luce dei liguri nel mondo”, pensato per rafforzare i legami con le comunità all’estero. “Abbiamo installato in Brasile, a Poços de Caldas, una riproduzione della Lanterna di Genova, simbolo di ciò che i nostri concittadini vedevano lasciando la Liguria”, ha spiegato, annunciando nuove installazioni anche in Argentina e Cile.

Rete – “Che i liguri siano presenti un po’ in tutto il mondo è ormai un dato assodato – ha aggiunto Ripamonti –. Questa ricerca ci aiuta a capire meglio la nostra presenza globale e a valorizzare il lavoro delle associazioni”. L’assessore ha ricordato anche il rafforzamento dei contatti con le comunità in Sud America, Nord America e Australia, oltre alle nuove connessioni in Perù, Colombia, Uruguay e Paraguay.

Identità – Ripamonti ha sottolineato il ruolo delle associazioni liguri nel mondo e il lavoro di coordinamento svolto a Genova. “Siamo molto attenti a mantenere i contatti attraverso una direzione dedicata e una rete attiva che cresce continuamente”, ha detto.

Ricerca – Ampio spazio anche alla metodologia dello studio, basato su analisi dei contenuti digitali e social. L’assessore ha definito il lavoro “una fotografia preziosa e concreta della presenza ligure nel mondo”.

Metodo – L’indagine si basa su una sentiment analysis condotta con la metodologia “Monitoring Emotion”, che ha analizzato circa 150mila contenuti tra web, social, stampa e media digitali, in diverse lingue, nel periodo marzo 2025–marzo 2026.

Risultati – Secondo il ricercatore Sergio Di Paolo, l’immagine della Liguria all’estero è fortemente legata a turismo e agricoltura, con particolare attenzione alle riviere e al paesaggio. Il tema dell’emigrazione ligure è comparso circa 3mila volte, raggiungendo 12 milioni di persone e registrando un engagement dieci volte superiore alla media.

Identità – Lo studio evidenzia anche il valore simbolico delle comunità liguri nel mondo, spesso associate a resilienza e integrazione. “I dati offrono una misura scientifica di come si parla della Liguria nel mondo e aprono scenari utili anche per strategie di comunicazione e sviluppo”, ha spiegato Di Paolo.

Rete – Per il presidente dell’associazione Liguri nel mondo, Mario Menini, la presenza dei liguri in ogni parte del globo rappresenta una risorsa strategica da valorizzare per la crescita della regione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.