Gaslini, confronto con amministratori e parlamentari liguri su investimenti e sviluppo

GENOVA - L’Istituto Giannina Gaslini, in occasione dell’88esimo anniversario dalla fondazione, ha ospitato nel pomeriggio un incontro istituzionale con una delegazione di 9 parlamentari liguri, che ha visto la partecipazione della sindaca di Genova, Silvia Salis, del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e dell’assessore alla Sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò. Un momento di partecipazione e condivisione con le istituzioni delle linee di sviluppo di uno dei principali ospedali pediatrici europei.





Ad accogliere la delegazione, i vertici dell’Istituto Giannina Gaslini guidati dal presidente Edoardo Garrone, affiancato dal vicepresidente Luciano Grasso e dalla vicepresidente della Fondazione Gerolamo Gaslini Carla Sibilla. Nel suo intervento il direttore generale dell’Istituto, Renato Botti, ha offerto ai parlamentari un quadro articolato e concreto delle strategie di sviluppo dell’ospedale pediatrico ligure.

Il fabbisogno di investimenti in conto capitale: un appello alle istituzioni

I vertici dell’Istituto hanno illustrato la sfida finanziaria che il Gaslini sta affrontando: un piano molto sofisticato di investimenti finalizzato a valorizzare il progetto del Nuovo Gaslini che richiede risorse straordinarie. «In questo percorso auspichiamo che, accanto al sostegno delle istituzioni locali, vi sia anche una piena attenzione da parte delle istituzioni nazionali, affinché il lavoro del Gaslini possa essere riconosciuto e valorizzato come esempio positivo per il Paese – ha dichiarato Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto Giannina Gaslini – Auspichiamo che possa essere sostenuto da strumenti quali i fondi per l'edilizia sanitaria (ex art. 20), le risorse del PNRR, i nuovi modelli di collaborazione tra pubblico e privato. Il Gaslini è un patrimonio del Paese e investire nel suo futuro significa investire nella salute delle nuove generazioni italiane. Il cuore del progetto di ammodernamento, la costruzione del nuovo Padiglione Zero, in cui confluiranno tutte le attività ad alta intensità di cura, sta crescendo rapidamente: la struttura sale di un piano ogni 45 giorni e i lavori sono oggi concentrati sulla conclusione del primo piano e sulla elevazione del secondo, dopo il completamento del piano terra e dei piani interrati».

Il Nuovo Gaslini e il Piano Strategico 2026–2030: un cantiere per il futuro

L’incontro è stata altresì un’occasione per raccontare come l’Istituto sia attualmente impegnato nell’elaborazione del nuovo Piano Strategico 2026–2030.

Il documento avrà come cuore l’avvio del Padiglione Zero, destinato ad avere un impatto significativo anche sui modelli organizzativi interni dell’Istituto. L’ultimo appuntamento pubblico dedicato al progetto risale al 31 gennaio 2025, in occasione della “posa della prima pietra”. Da allora il Padiglione Zero, il nuovo monoblocco che sta sorgendo all’interno dell’area ospedaliera e che ospiterà tutte le attività ad alta intensità di cura, cresce di mese in mese e prevede l’ingresso del primo paziente entro la fine del 2027.

Il completamento dell’intero progetto è previsto entro il 2030, con l’obiettivo di realizzare un ospedale sempre più moderno, sostenibile e a misura di bambino e famiglia.

«Il Gaslini sta consolidando il proprio ruolo di riferimento a livello nazionale, anche attraverso modelli innovativi come il partenariato pubblico-privato per un investimento complessivo che potrebbe arrivare a oltre 250 milioni di euro, di cui 187,6 milioni riguardano il PPP strutturale che darà un nuovo volto all’ospedale e che è già in fase avanzata di realizzazione, ha spiegato Renato Botti, direttore generale dell’Istituto Gaslini - Altre due importanti progettualità verso il Gaslini del futuro riguardano l’allestimento tecnologico del Nuovo Gaslini, dedicato all’acquisizione e al rinnovamento continuativo delle dotazioni tecnologiche cliniche e di ricerca; e la macro e micro logistica e sterilizzazione, orientato alla gestione di un servizio integrato volto alla modernizzazione dei processi di acquisizione, al monitoraggio dei consumi dei beni sanitari ed economali e alla garanzia della completa tracciabilità dei flussi. È fondamentale che un percorso così articolato e complesso possa contare su un sostegno condiviso e continuativo per poter crescere e innovare con continuità».

A sostegno del percorso di ammodernamento dell’Istituto è stato fondamentale anche il contributo della Fondazione Gerolamo Gaslini, attraverso due finanziamenti in conto capitale per un totale di 20 milioni di euro. Nel 2023 è stata creata anche Gaslininsieme ETS che sostiene, attraverso la raccolta fondi, la ricerca scientifica, l'assistenza sanitaria e l'ammodernamento dell'Istituto Giannina Gaslini.

Tariffe e sostenibilità: insieme ad AOPI evidenziata l’esigenza di allineamento dei sistemi tariffari alla crescente complessità e specificità dell’assistenza pediatrica

Sul piano della gestione corrente, è stato affrontato il tema del sistema tariffario per le prestazioni pediatriche di ricovero ospedaliero, già oggetto di approfondimento a livello nazionale condotto insieme ad AOPI (Associazione Ospedali Pediatrici Italiani). È stata evidenziata l’esigenza di un progressivo adeguamento dei sistemi tariffari, fermi al 2012, alla specificità dell’assistenza pediatrica, quale condizione abilitante per garantire continuità, qualità e innovazione. Attualmente, infatti, le tariffe previste per la pediatria risultano sostanzialmente modulate su quelle della medicina dell’adulto, nonostante i percorsi pediatrici comportino spesso maggiori complessità organizzative, strutturali e assistenziali. Un sistema tariffario che non remunera adeguatamente la complessità pediatrica genera sistematicamente squilibri.

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